Hedefimiz ve hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum. Bu bizi daha çok sorumluluk altına itiyor. Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar.

3 YENİ OYUNCU ALDIM

İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a 3 tane yeni oyuncu alıyorum. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Altınordu'dan Enis Destan'ı Milli Takım'a aldık. Yeni oyuncularımız olacak. Bazı arkadaşlarımız takımdan ayrılacak. Bu yolda çıkan zorlukları birlikte aşacağız. Herkes oynamak istiyor. Bu güzel bir şey. Çıkarabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız.

Türkiye hoca da üretir, futbolcu da üretir. Yeterli zaman verilirse, kavga etmeden tartışılırsa her şey olur.

Bu takımı tek başıma iyi hale getirmedim. Ben medyayla çok iç içe oldum. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız kadro dışı kaldılar ama anlayış gösterdiler. Bir takım ortaya çıkıyorsa Türkiye'deki kulüplerde, kulüp içi kulüp dışı herkesin emeği oluyor.