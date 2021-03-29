2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i ise aday kadrodan çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
2 müsabaka yaptık. Düşündüğümüzden iyi sonuçlar geldi. 2 maçta 6 puan büyük avantaj ama daha oynanacak çok maç var. 10 adımın 2 adımını attık. Zor 2 maçtan çıkmış olmak büyük avantaj.
Maçın koşulları ne olursa olsun mutlaka kazanmak istiyoruz. Rakibe yönelik tamamen farklı bir oyun tarzıyla maça çıkacağız. Sert bir takımla oynayacağız. Oyuncuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Keşke kolay olsa da farka giderek 3 puana ulaşsak.
Hücum yapmak savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli bir takım olacak. Kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Her şeye hazır olmak durumundayız.
HEDEFİMİZ VE HAYALİMİZ BELLİ