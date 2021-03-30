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    • 30.03.2021 10:04
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    'den Hatay maçı öncesi flaş çıkış

    Hafta sonu Hatay ile kritik bir maça çıkacak 'da eksikler can sıkarken, teknik direktör 'den maç öncesi flaş açıklamalar geldi. Terim, "Sahada 11 kişiysek sorun yok, bunun da üstesinden geliriz." mesajı verdi.

    Terim'den Hatayspor maçı öncesi flaş çıkış

    Galatasaray'ın ligde Hatay ile oynayacağı kritik mücadelede savunmanın göbeğindeki iki isim Marcao ve Luyindama sarı kart, sağ bek Yedlin de kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

    Defans hattındaki ciddi probleme ek olarak teknik direktör Fatih Terim de aldığı cezadan ötürü kulübede yer alamayacak. Tüm olumsuz şartlara rağmen, Sarı-Kırmızılılar'ın 3 puan konusunda bir endişesi yok.

    Kurmaylarıyla bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, Hatay maçında kendi oyunlarını ortaya koymaları halinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "Bu geniş kadroyu bu yüzden kurduk. Sahada 11 kişi olduğumuz sürece bir sorun yok demektir. Tüm oyuncularıma ve siz ekibime güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

        GENÇLERDEN TAKVİYE GELECEK
        Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda takımın genç Nijeryalı futbolcusu Ozornwafor, stoperde Donk'un partneri olacak.Sağ bekte ise Yedlin'in yerine Linnes'in görev alması bekleniyor.

        Terim'in ayrıca yedek kulübesi için altyapıdan oyuncu takviye etmeyi düşündüğü belirtiliyor.
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        Haberler Spor Fatih Terim'den Hatayspor maçı öncesi flaş çıkış