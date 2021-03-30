Kurmaylarıyla bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, Hatay maçında kendi oyunlarını ortaya koymaları halinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "Bu geniş kadroyu bu yüzden kurduk. Sahada 11 kişi olduğumuz sürece bir sorun yok demektir. Tüm oyuncularıma ve siz ekibime güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.