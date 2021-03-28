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    • 28.03.2021 23:30
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    Son dakika! takımda vakaları

    Gelen son dakika haberine göre, lerde 3 cunun yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Yarın, maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

    A Milli takımda koronavirüs vakaları

    Son dakika haberi... lerde 3 cunun yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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    'nın kentinde oynanan maçın ardından 'a dönen ay-yıldızlı ekibe Kovid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.

    Yarın, maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

    A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika! A Milli takımda koronavirüs vakaları