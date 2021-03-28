Büyük Britanyalı pilot, efsane pilot Michael Schumacher'e ait şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu.

Mercedes pilotu Hamilton'ın 0.745 arkasında bitiş çizgisini geçen Verstappen ikinci, Hamilton'un takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderin 37.383 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Aston Martin takımına geçen Alman pilot Sebastian Vettel, sıralama turlarında kural ihlalleri yaptığı gerekçesiyle son sıradan başladığı yarışı, 15. sırada tamamladı. Michael Schumacher'in oğlu Mick ise Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışta 16'ncı oldu.