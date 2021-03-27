Fener'de Emre Belözoğlu dönemi dün resmen başladı. Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar teknik adamlık görevine getirilen Belözoğlu takımın başında ilk idmana çıktı. Antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan genç hoca, sezonun geri kalan bölümünün Fenerbahçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Belözoğlu yönetimindeki ilk çalışmada futbolcuların moralinin bir hayli yüksek olması dikkatleri çekti. Taktik ağırlıklı geçen idmanda Denizli maçının hazırlıklarına start verildi. Belözoğlu'nun ilk maçında sistem ya da oyuncular özelinde nasıl bir değişime gideceği merakla bekleniyor.
TOPLANTILARDA YER ALACAK
Çiçeği burnunda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun lisansı ile ilgili yapılan tartışmalara son nokta kondu. Pro lisans sahibi olan genç çalıştırıcının maç öncesi ve sonrasındaki basın toplantılarında bizzat yer alabileceği ifade edildi.
EROL BULUT'U HEMEN SİLDİLER!
Futbolcular görevden alınan Erol Bulut'a veda mesajı yayınlamadı. Ayrıca Altay, Serdar, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Ozan, Pelkas ve Harun, Bulut'u Instagram'da takipten çıkardı.
TOPLANTILARDA YER ALACAK
Çiçeği burnunda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun lisansı ile ilgili yapılan tartışmalara son nokta kondu. Pro lisans sahibi olan genç çalıştırıcının maç öncesi ve sonrasındaki basın toplantılarında bizzat yer alabileceği ifade edildi.
EROL BULUT'U HEMEN SİLDİLER!
Futbolcular görevden alınan Erol Bulut'a veda mesajı yayınlamadı. Ayrıca Altay, Serdar, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Ozan, Pelkas ve Harun, Bulut'u Instagram'da takipten çıkardı.