A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptaki ikinci maçımızı Norveç'le Malaga'da oynayacağız. Bizim için İstanbul'daki maçtan sonra buraya gelmek, iklim olarak farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. İnsanlar plajlarda insanları görüyoruz, denizde tatil yapıyorlar. Bir gün önce de Olimpiyat'ta kar yağıyordu. Güçlü bir takımla oynayacağız. Norveç güçlü bir takım. Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Genç, çok yetenekli, dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Takım oyununu iyi oynuyorlar, fizik gücünü iyi kullanıyorlar. Hücumdaki oyuncularının bireysel özellikleriyle sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana maç olacaktır. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da o kadar önemli olacak. Hollanda galibiyeti sonrası buradan alacağımız sonuç yarıştaki avantajlarımı daha artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklarını biliyoruz. Gücümüzün var olduğunu her zaman söyledik. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz. Yarınki müsabakaya hazırız" diye konuştu.
Norveç maçında 4 futbolcudan yararlanamayacaklarını açıklayan Güneş, "Kampın ilk gününde İrfan Can ve Nazım çıkmak zorundaydı. Daha sonra Zeki çıktı. Merih de düzelmediği için toplam 4 oyuncumuz yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Şartlar ne olursa olsun sahaya çıkacak oyuncularımızın yürekten ülkemizi iyi temsil edeceğini, kendilerine ait futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap vereceğini düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz sonucu da alırız" şeklinde konuştu.
"HEM FİZİK HEM MORAL HEM DE İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"
Şansız bir takım olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller, aştığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste 2 güçlü rakiple oynayacağız. Daha önce de benzer şeyleri yaşadık. Rakibimiz de Cebelitarık ile maçları olduğu için yarım saatlik yolda kampa girdi. Bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Rakibimiz de daha güçsüz bir takıma karşı oynadı. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor. Biz de hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
"MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE BUNDAN DAHA GÜZEL BİR OLAY YOK"