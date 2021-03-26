Pandemi döneminde olduklarını, bunun yanında futbolcu sorunları, UEFA'nın koyduğu şartlar ve ona bağlı sorunlar ve ülkelerin koyduğu kurallar olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Norveç'in buraya gelme sebebi, kendi ülkesinin devlet buna izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan'a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Diğer takımlar için de çıkabilir. Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi engellemeyecek. Çok çalışacağız" dedi.





"KULÜPLERİNDE OYNAYAN VE MİLLİ TAKIMA GELEBİLECEK KALECİLER DE VAR"

Kaleci pozisyonunda seçeneklerin çok fazla olduğunu ve seçmek zorlanıp, zorlanmadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Şu anda kadroya çağırabileceğimiz genç kaleci arkadaşlarımız var. Hangisini oynatsak en iyisini yapacağını düşünüyorum. Buraya 3 değil 4 kaleci ile geldim. Aslında 3 kaleci yeterliydi. Hepsi bir bütün. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa, diğerleri ona destek oluyor. Oynamayanların küskünlüğü olmuyor. Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var. Memnunum. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağırdığımız kaleciyi de kampa getirmek zordu. Herkes kaç tane yiyeceğiz diye korkardı. Şimdiki kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor hem de kişilikleriyle güven veriyorlar. Kalecilerimiz her geçen gün iyiye gidiyorlar" diye cevap verdi.

Güneş, Fransız ekibi Lille takımının 3 oyuncu için zorluk çıkardığını ifade eden Şenol Güneş, "Dışarıya izin verilmeyeceği söyleniyordu. Orada Servet Bey UEFA ile görüştü. Başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere, devlet erkanının çok üstün bir katkısı oldu. Oyuncularımızın gelmesine katkı yaptılar. Bu da bir problem yani" diyerek sözlerini tamamladı.