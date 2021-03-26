



"INZAGHI ONA ŞANS VERECEK"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Muriqi'in kötü performansına rağmen önümüzdeki sezon ona şans vereceğini söyleyen di Caprio, "Fakat teknik direktör Inzaghi ona gelecek yıl da şans vermek istiyor. Muriqi, Lazio'dan ayrılmayacak. En az bir sezon daha Lazio'da oynayacak. O da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak istiyor." dedi.