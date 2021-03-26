Fenerbahçe'ye geri dönüşü konuşulan Vedat Muriqi'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Lazio'da şu ana kadar kendini kanıtlayamayan Kosovalı golcünün geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.
"MURIQI LAZIO'DA KALACAK"
Ajansspor'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Lazio'da aradığı şansı bulmasına rağmen kötü bir performans gösteren eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin Lazio'da kalacağını söyledi.
Lorenzo di Caprio ayrıca, Inter Milan'ın Serie A'da oynayan kalecilerle ilgilendiğini, ancak Uğurcan Çakır'ın İtalya'da pek çok takımın gündeminde olduğunu belirtti.