Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü. Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile ligde başarılı sezonlara imza atan Erol Bulut, sezon başında sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yapılan birçok transferle sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a karşı 8. haftada alınan sonuçla Fenerbahçe'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Bulut, 13. haftaya kadar zor bir dönem geçirdi ve ilk kez ismi tartışılmaya başlandı.
Söz konusu süreçte İttifak Holding Konyaspor karşılaşması da dahil olmak üzere 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 14. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek bu sürece nokta koydu.
Aldığı bu kritik galibiyetle yükselişe geçen sarı-lacivertliler, 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.
Söz konusu süreçte liderliğe yükselen Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda liderliğini perçinleme ve rakipleriyle puan farkını iyiden iyiye artırma şansı bulunan Erol Bulutlu Fenerbahçe, sahasında rakibine boyun eğince büyük yıkım yaşadı.