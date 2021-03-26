

KADIKÖY'DE TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut döneminde iç sahada tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.

Kadıköy'de bu sezon 15 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı.

Tarihi boyunca sahasında bir sezonda 6 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, henüz sezon tamamlanmadan 6 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu sürede kupada Medipol Başakşehir'e de yine Kadıköy'de elenirken, sahasında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı derbilerden de boynu bükük ayrıldı.

LİDERLİKTE 3 HAFTA

Fenerbahçe, Erol Bulut ile bu sezon ligde 3 hafta liderlik sevinci yaşadı.

Sezona 7 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk kez liderliği 7. haftada elde etti.

İttifak Holding Konyaspor yenilgisiyle liderliği rakiplerine bırakan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçıyla başlayan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi elde edilen dönemde ise 2. kez zirveye çıktı.

Ligin 22. ve 23. haftasında da liderlik koltuğunda oturan Erol Bulut'un öğrencileri, Galatasaray mağlubiyetinin ardından ise bir daha zirveye ulaşamadı.