Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla tamamlandı. Bayern Münih Lazio'yu 2-1, Chelsea ise Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Lazio'nun deplasmanda Bayern Münih'e karşı mücadele ettiği maçta forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kosovalı forvet Vedat Muriqi ise yaptırdığı penaltı ile İtalyanların tepkisini çekti.

18.03.2021 10:09 - Son Güncelleme: 18.03.2021 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





