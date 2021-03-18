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Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla tamamlandı. Bayern Münih Lazio'yu 2-1, Chelsea ise Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Lazio'nun deplasmanda Bayern Münih'e karşı mücadele ettiği maçta forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kosovalı forvet Vedat Muriqi ise yaptırdığı penaltı ile İtalyanların tepkisini çekti.

18.03.2021 10:09 - Son Güncelleme: 18.03.2021 10:24
Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih Lazio'yu 2-1, Chelsea ise Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

CHELSEA EVİNDE HATA YAPMADI

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

Chelsea, 34. dakikada Hakim Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson Palmieri'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi maçında Vedat Muriqi'ye büyük tepki!

Atletico Madrid'de Stefan Savic, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.