

Hürriyet'in haberine göre, çalışma koşullarından memnun olmayan Bulut'un, bu konudaki düşüncelerini yakınlarına ifade ettiği bildirildi. Bulut'un ayrıca kulüp içinden bazı yetkililerin kendisini dışarıda eleştirmesinden de büyük rahatsızlık duyduğu kaydedildi.



Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel yapacak. Belözoğlu'nun 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışacak olmasının sebebi, Süper Lig'de takım çalıştırmak için şart olan 'Pro Lisans Teknik Direktör Diploması' sahibi olmaması.



Belözoğlu maçlarda yedek kulübesinde oturabilecek ancak basın toplantılarına çıkamayacak. Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın da 'Pro Lisans Diploması' bulunmuyor.

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