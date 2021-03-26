Yapılan birçok transfere rağmen sonuçlardan ve futboldan memnun olmayan yönetim, Erol Bulut ile yolları ayırma kararı aldı. Bulut da birtakım rahatsızlıkları olduğunu belirtip ayrılmak isteyince, sözleşmesi feshedildi. İşte ayrılığın perde arkası...
Futbol gündemine bomba gibi düşen bu kararın perde arkasın perde arkasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile teknik direktör Erol Bulut'un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi.
Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut'tan memnun değildi.
Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut'un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.
Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, bir süredir Erol Bulut'un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu.