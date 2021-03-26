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    • Spor
    • 26.03.2021 Gazete
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    Milli Takım’ın 4-2’lik zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı: Hollanda'yı rezil etti

    ’ne 4-2’lik Hollanda zaferiyle başlayan ’nin galibiyeti büyük yankı uyandırdı. Dış basında, ’la ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. Hollanda’nın kamu yayın kuruluşu NOS, “Portakallar, ’ın fark yarattığı maçta rezil oldu” dedi.

    Türkiye Hollanda'yı rezil etti

    Dünya Kupası Elemeleri'ne 4-2'lik Hollanda zaferiyle başlayan Türkiye'nin galibiyeti büyük yankı uyandırdı. Dış basında, Ay-Yıldızlılar'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, Burak Yılmaz'ın fark yarattığı maçta rezil oldu" dedi.

    GECENİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ
    Algemeen Dagblad gazetesi, "Burak, İstanbul'da Hollanda'nın kabusu oldu" ifadesini kullandı. Alman RTL kanalı, "Türkler, Hollanda'yı parçaladı. Gecenin büyük sürprizi" manşetini attı.

    FRANSA'DA GÜNDEM BURAK
    Fransız L'Epuipe gazetesi, "Lille'in forveti Burak Yılmaz, Hollanda'ya büyük bir darbe vurdu" yorumunu yaparken, So Foot spor dergisi, "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi" dedi.

        TÜRKLER HOLLANDA'YA CEZA VERDİ
        France Football, "Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı" ifadesini kullanırken, İtalyan Corriera dello Sport gazetesi, "Türkler ders verdi. Burak Yılmaz çok etkileyiciydi" yorumunu yaptı.

        35'LİK DELİKANLI
        Milliler, Hollanda'yı dize getirirken, Burak Yılmaz da geceye damgasını vurdu. 35 yaşındaki yıldızın 3 golü, dünya gündemine oturdu. Lille'de müthiş bir performans sergileyen ve 25 maçta 11 gol atıp 4 asist yapan Burak, Hollanda önünde de herkesi kendisine hayran bıraktı. Yaptığı hat-trick ile 2020-2021 sezonundaki gol sayısını 14'e çıkaran yıldız futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen başardıklarıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Burak için "Yaşı ilerledikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı.

        LİLLE SENİNLE GURUR DUYUYOR
        Lille'in İngilizce twitter hesabından Burak Yılmaz mesajı geldi. Türkçe mesajda, "Lille seninle gurur duyuyor Burak Yılmaz" denildi.

            O NE FRİKİKTİ MAŞALLAH
            Milli Takımımız'ı 4-2'lik Hollanda zaferinin ardından ilk tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Telefonla ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Erdoğan, ardından da 3 gol atan Burak Yılmaz'a, "O ne frikikti maşallah" dedi. Yıldız futbolcu ise, "Arada oluyor işte efendim" yanıtını verdi. Güneş ise Başkan Erdoğan'a, "15 dakika önce gelseydiniz önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrfora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" ifadesini kullandı. Erdoğan da bu espriye gülerek karşılık verdi.

            PORTAKALLAR HÜNGÜR HÜNGÜR!
            Türkiye önünde alınan 4-2'lik yenilgi Hollanda'ya ağır geldi! Teknik direktör Frank de Boer, "Türkler 5 kez geldi, 4 gol attı. İlk yarıda golümüz verilmedi" ifadesini kullandı. Takımın orta alandaki yıldızı Wijnaldum ise, "Türkler kazanmadı, biz kaybettik. Bu skordan dolayı kendimizi sorgulamalıyız" açıklamasını yaptı. Öte yandan, Hollanda basını ise De Boer hakkında sert ifadeler kullandı ve "Görevi bırakabilir" yorumunu yaptı.

            İŞTE MİLLİ TAKIMIN SIRRI
            Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 vizesini alan Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptı. Güneş'in Hollanda önünde 11'de şans verdiği isimlerden 9'unun yurt dışında oynaması da dikkat çekti. Kendi takımlarının değişilmez isimleri olan bu futbolcular, 2020-21 sezonunda ortalama 27 maçta forma giydi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen yıldızlarımızın yüksek performansı Milli Takım'a çok olumlu bir şekilde yansırken, sosyal medyada "İşte başarımızın sırrı bu. Oyuncu ihracına devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.

                MERİH DEMİRAL'DAN MÜJDE GELDİ
                Norveç maçının hazırlıklarına başlayan Milliler'de Merih Demiral sevinci yaşanıyor. Yıldız futbolcunun forma giyebilecek duruma geldiği açıklandı.

                TOLDO'NUN ARDINDAN UĞURCAN!
                Hollanda                 önünde Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır 21 yıl sonra bir ilki başardı. Genç kaleci, 2000'den sonra Portakallar'ın karşısında penaltı çıkaran ilk kaleci oldu. Bunu son olarak 2000'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın efsane file bekçisi Francisco Toldo başarmıştı.

                NORVEÇ MAÇI İSPANYOL HERNANDEZ'İN
                Milliler'in cumartesi günü oynayacağı Norveç maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma Covid önlemleri nedeniyle İspanya'da yapılacak.
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