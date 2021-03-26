O NE FRİKİKTİ MAŞALLAH

Milli Takımımız'ı 4-2'lik Hollanda zaferinin ardından ilk tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Telefonla ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Erdoğan, ardından da 3 gol atan Burak Yılmaz'a, "O ne frikikti maşallah" dedi. Yıldız futbolcu ise, "Arada oluyor işte efendim" yanıtını verdi. Güneş ise Başkan Erdoğan'a, "15 dakika önce gelseydiniz önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrfora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" ifadesini kullandı. Erdoğan da bu espriye gülerek karşılık verdi.