Dünya Kupası Elemeleri'ne 4-2'lik Hollanda zaferiyle başlayan Türkiye'nin galibiyeti büyük yankı uyandırdı. Dış basında, Ay-Yıldızlılar'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, Burak Yılmaz'ın fark yarattığı maçta rezil oldu" dedi.
GECENİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ
Algemeen Dagblad gazetesi, "Burak, İstanbul'da Hollanda'nın kabusu oldu" ifadesini kullandı. Alman RTL kanalı, "Türkler, Hollanda'yı parçaladı. Gecenin büyük sürprizi" manşetini attı.
FRANSA'DA GÜNDEM BURAK
Fransız L'Epuipe gazetesi, "Lille'in forveti Burak Yılmaz, Hollanda'ya büyük bir darbe vurdu" yorumunu yaparken, So Foot spor dergisi, "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi" dedi.