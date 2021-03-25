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    • 25.03.2021 13:17
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    SON DAKİKA! - maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu

    Son dakika haberine göre 2022 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi akşamı 'in konuğu olacak. Gruptaki en kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan maçın hakemi belli oldu. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

    Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

    Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

    İLK MAÇLAR
    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda millilerimiz ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken, Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Norveç - Türkiye maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu