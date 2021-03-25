2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.



Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

İLK MAÇLAR

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda millilerimiz ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken, Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı.