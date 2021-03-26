



"HİÇ PİŞMAN OLMADIM, KORKMUYORUM"

10 numaralı formayı giydiği için hiç pişman olmadığını vurgulayan Çalhanoğlu, "10 numara çok sevdiğim bir numara. Sorumluluğu almayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri sorumluluk aldım. Hayatım boyunca da alacağım. Hem Leverkusen'de hem de Milan'da bu numarayı severek taşıyorum. Farkı yapan hep 10 numaralar olur ama bana göre artık zaman değişti. Benim için daha çok takım oyunu ortaya geliyor. Hiç pişman olmadım. Hiç de korkmuyorum" şeklinde konuştu.