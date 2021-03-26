İtalya liginin güçlü ekiplerinden Milan'ın formasını giyen A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşılaşacak.
"HOLLANDA'YA KARŞI İYİ OYNADIK"
Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Hollanda'ya karşı iyi oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Yarınki maç da çok önemli bizim için. Bana göre Hollanda ve Norveç gruptaki en iyi rakiplerimiz. İnşallah yarın ülkemize galibiyetle döneriz" diye konuştu.
"HİÇ PİŞMAN OLMADIM, KORKMUYORUM"
10 numaralı formayı giydiği için hiç pişman olmadığını vurgulayan Çalhanoğlu, "10 numara çok sevdiğim bir numara. Sorumluluğu almayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri sorumluluk aldım. Hayatım boyunca da alacağım. Hem Leverkusen'de hem de Milan'da bu numarayı severek taşıyorum. Farkı yapan hep 10 numaralar olur ama bana göre artık zaman değişti. Benim için daha çok takım oyunu ortaya geliyor. Hiç pişman olmadım. Hiç de korkmuyorum" şeklinde konuştu.