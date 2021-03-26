Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2021 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 20:25
    ABONE OL

    İşte 'un yıldız golcü Erling Haaland için istediği bonservis bedeli!

    'nın en çok konuşulan isimleri arasına giren 'un genç yıldızı Erling Haaland'ın bonservis bedeli belli oldu. 20 yaşındaki yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

    İşte Haaland'ın bedeli!

    Avrupa'nın en çok konuşulan isimleri arasına giren Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın bonservis bedeli belli oldu.

    Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Norveçli yıldızın Amerikan basınına göre, bonservis bedeli belirlendi.

    EN AZ 180 MİLYON
    ESPN'nin haberine göre, sezonun en çok istenen isimlerinden birisi olan Erling Haaland için Borussia Dortmund kulübü, bonservis bedelini açıkladı. Habere göre, en az 180 milyon Euro isteyen Borussia Dortmund, bu parayı getiren takım için Haaland'ın önünü açacak.

        143 MAÇTA 98 GOL
        Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 31 maça çıkan Haaland, 33 gol atmayı başardı. 8'de asist yapan golcü oyuncu, 2020-2021 sezonunda toplam 41 gole direkt katkı yaptı.

        20 yaşında gösterdiği performansla Avrupa futbolunu sarsan Haaland, kariyeri boyunca çıktığı 143 maçta 98 gol kaydetti.

        DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE
        Norveçli yıldız Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin transfer listesinde bulunuyor.

        Borussia Dortmund'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland'ın sene sonunda hangi takımın yolunu tutacağı merakla bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor İşte Borussia Dortmund'un yıldız golcü Erling Haaland için istediği bonservis bedeli!