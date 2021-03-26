Avrupa'nın en çok konuşulan isimleri arasına giren Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın bonservis bedeli belli oldu.
Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Norveçli yıldızın Amerikan basınına göre, bonservis bedeli belirlendi.
EN AZ 180 MİLYON
ESPN'nin haberine göre, sezonun en çok istenen isimlerinden birisi olan Erling Haaland için Borussia Dortmund kulübü, bonservis bedelini açıkladı. Habere göre, en az 180 milyon Euro isteyen Borussia Dortmund, bu parayı getiren takım için Haaland'ın önünü açacak.