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    • 27.03.2021 00:11
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    Son dakika: organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek! İşte tarihi...

    Son dakika haberi... organizasyonunun 16-18 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceği açıklandı. Final Four, 2016 yılında da Türkiye'de organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

    O final istanbul'da düzenlenecek!

    organizasyonunun 16-18 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceği açıklandı.

    Dev organizasyon İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

    FENERBAHÇE DE YER ALACAK
    Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de Türkiye'den Fenerbahçe yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek.

    16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

    17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da final mücadelesi yapılacak.

    Final Four, 2016 yılında da Türkiye'de organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek! İşte tarihi...