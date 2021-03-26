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    • 26.03.2021 11:38
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    Larin, Boupendza ve Bakasetas, milli maçlarda ağları sarstı

    'de forma giyen yabancı futbolcular, milli takımlarında gösterdikleri performansla dikkati çekti. Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak dün gecenin öne çıkan ismi oldu. Boupendza, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandığı maçta, takımının ilk golünü kaydetti. Maçta 1-0 geriye düşen Yunanistan, Bakasetas'ın 56. dakikada penaltıdan attığı golle İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

    AA
    Süper Lig'in yıldızları milli maçlarda ağları sarstı

    Beşiktaş'ın Kanadalı forveti , 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ülkesinin Bermuda'yı 5-1 mağlup ettiği maça damgasını vurdu.

    Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak dün gecenin öne çıkan ismi oldu.

    'de 18 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu forveti Aaron Boupendza, ülkesini de sırtladı.

    Boupendza, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandığı maçta, takımının ilk golünü kaydetti.

    YUNANİSTAN'A 1 PUAN BAKASETAS'TAN
    Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya karşı oynadıkları mücadelede takımına bir puanı getirdi.

    Maçta 1-0 geriye düşen Yunanistan, Bakasetas'ın 56. dakikada penaltıdan attığı golle İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

    Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, ülkesi 'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada bir gol kaydetti.

    forması giyen da ile çıktığı ilk maçta gol atarak "maçın adamı" seçilmişti.

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