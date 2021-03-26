YENİ SEZON İÇİN JOACHIM LOW İDDİASI

Söz konusu haberde; sportif direktör Emre Belözoğlu'nun geçici olarak sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği ancak yeni sezondan itibaren Joachim Löw ile anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.



MİLLİ TAKIMDAKİ GÖREVİNDEN AYRILACAK

BILD, "Emre Belözoğlu'ndan sonra kim gelecek? Açıkçası son zamanlarda Fenerbahçe'nin aklında gelecek sezon için Joachim Löw var. Ancak deneyimli hoca, bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki görevinden ayrılacak ve biraz mola verecek." ifadelerini kullandı.





"FENERBAHÇE EROL BULUT'U GÖNDERDİ, MESUT ÖZİL'E YENİ TEKNİK DİREKTÖR"

Gazetede ayrıca sürecin bir diğer figürü Mesut Özil için ayrı bir parantez açıldı. "Fenerbahçe Erol Bulut'u gönderdi, Mesut Özil'e yeni teknik direktör" başlığıyla servis edilen haberde, "Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı yarışında dünya şampiyonu Mesut Özil'den mahrum olacak. Arsenal'dan yeni transfer edilen Mesut Özil'in Nisan ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor." denildi.



BILD EROL BULUT GÖNDERİLMEDEN BİR GÜN ÖNCE NE YAZMIŞTI?

Bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan 61 yaşındaki başarılı teknik adam, yeni sezon için Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunuyor. BILD'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Türkiye kaynaklarına dayandırdığı haberde; "Joachim Löw, 15 yıllık maceranın ardından milli takımdaki görevini bırakacak. Peki bundan sonra ne olacak? Net olan bir şey var ki, görevden ayrıldıktan sonra bir süre futbola ara verecek. Ancak bu molanın ardından takım çalıştırmaya devam etmek istiyor. Belki de daha önce çalıştırdığı bir yer olur? Türkiye'den aldığımız habere göre; Fenerbahçe, Joachim Löw'ü geri getirmek istiyor. Kendisi daha önce 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu 3. sırada tamamlamıştı." ifadeleri kullanılmıştı.