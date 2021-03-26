EN İNCE AYRINTISINA KADAR EZBERLETTİ

Tüm takımı Hollanda maçından 1.5 ay önce bu zorlu sınava hazırlayan Güneş, rakibi adeta en ince ayrıntısına kadar ezberletti. Futbolcuları hem bilimsel hem de teknik taktik olarak kusursuz işleyen tecrübeli hoca ve ekibi bu uzun ve zahmetli çalışmanın karşılığını büyük bir zaferle aldı.

Milliyet'in haberine göre, Hollanda karşısında elde edilen müthiş zaferden sonra büyük bir sevinç yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında tüm takımı tebrik etti ve duygusal bir konuşma yaptı.