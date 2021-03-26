Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2021 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 10:20
    ABONE OL

    'ın Hollanda zaferinin perde arkası ortaya çıktı! tek tek ezberletti

    Son dakika haberi! Ay yıldızlılarımız, dünya devi Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yapmıştı. Dünya kamuoyunda başta olmak üzere millilerimize övgüler yağdırılırken, dev zaferin hikayesinin 1.5 ay öncesine dayandığı ifade edildi.

    Galibiyetin perde arkası ortaya çıktı!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Kuralar çekilir çekilmez tüm rakipleri ve oyuncularını mercek altına alan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı hocası, Hollanda maçının hazırlıklarını ise 1.5 ay öncesinden başlattı.



    İlk olarak kurmaylarıyla üç ay önce bir araya gelen ve hepsini görevlendiren Şenol Güneş, Hollanda'nın oynadığı milli maçlardan antrenman tekniklerine kadar tüm bilgileri bir havuzda topladı.


    Hollanda'yı önce takım olarak masaya yatıran, ardından da futbolcularını tek tek analiz eden deneyimli teknik adam, bu oyuncuların oynadığı takımlardaki performanslarını bile havuza dahil etti.



        Uzun bir çalışmanın ardından kendi milli oyuncularının da analizlerini çıkartan Şenol Güneş, bütün veri ve bilgileri içinde barındıran bir video hazırlattı.

        Hem tüm takım için hem de her bir ay-yıldızlı futbolcu için ayrı ayrı oluşturulan görüntüler 1.5 ay önce milli futbolculara gönderildi.

        EN İNCE AYRINTISINA KADAR EZBERLETTİ
        Tüm takımı Hollanda maçından 1.5 ay önce bu zorlu sınava hazırlayan Güneş, rakibi adeta en ince ayrıntısına kadar ezberletti. Futbolcuları hem bilimsel hem de teknik taktik olarak kusursuz işleyen tecrübeli hoca ve ekibi bu uzun ve zahmetli çalışmanın karşılığını büyük bir zaferle aldı.

        Milliyet'in haberine göre, Hollanda karşısında elde edilen müthiş zaferden sonra büyük bir sevinç yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında tüm takımı tebrik etti ve duygusal bir konuşma yaptı.


        Futbolculardan personele kadar herkesi etrafında toplayan başarılı teknik adamın, "Emeğimizin karşılığını aldık. Tüm Türkiye'yi bu gece sevince boğdunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Sahada çok iyi işler yaptınız. Çalıştığımız her şeyi sahada göstermeye çaba sarf ettiniz. Hatalarımız eksiklerimiz elbette var ama bunları çalışarak gideririz. Grup maçlarına böyle başlamak bizim için çok önemli. Bu moralle sonraki maçlarda sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Yapılacak daha çok iş var. Bu zaferin coşkusunu bu gece yaşayın ama yarın Norveç'e odaklanın. Türkiye bizden yeni zaferler bekliyor" diye konuştuğu öğrenildi.

        Hollanda maçından sonra soyunma odasında çekilen toplu fotoğrafta herkesin yüzü gülerken, bu fotoğrafın paylaşımındaki asıl amacın, tüm Türkiye'ye "biz bir aileyiz" mesajı vermek olduğu bildirildi.
            Haberler Spor A Milli Takım'ın Hollanda zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş tek tek ezberletti