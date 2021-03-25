Türkiye'nin Hollanda galibiyeti sonrası flaş yorum: Tarih böyle yazılır
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Öte yandan Türkiye'nin galibiyeti dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Turnuva'nın organizatörü FIFA galibiyetimizi "Ev sahibi Türkiye, maçın çoğunluğunu kontrol aldığı gecede Burak Yılmaz liderliğinde Hollanda'yı devirdi" başlığıyla okuyucularına sundu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. 46. dakikada A Milli Takım farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden şutunu çekerken, yerden de seken meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0.
Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
REHA KAPSAL - CESARET VE MEYDAN OKUMA
Böyle önemli turnuvalarda özellikle favori gösterilen rakiplere karşı alacağınız galibiyet ve puanlar gruptaki sıralamayı direkt etkiler. Hollanda Milli Takımı, Norveç ve bizimle beraber bu gruptan çıkmaya üç aday ülke takımı. Birbirleriyle oynayacakları maçlar, grubun kaderini belirleyecektir.
Hollanda, özellikle Ronald Koeman ayrıldıktan sonra, Frank De Boer'in gelişiyle ciddi manada oyun olarak geriye gitti. Antrenör yeterliliği tartışılan Frank De Boer'in başında olduğu bir Hollanda Milli Takımı ile oynamanın avantajını doğru bir şekilde kullandık. Oyuna ön alanda baskı yapıp, topun kurulumunu özellikle De Ligt ve Blind'e savunma başlangıcında kestik. İstekli oyun anlayışımız Burak'ın golünden sonra da topu rakibe verip sahayı hem enine, hem de boyuna daraltarak kalemize yakın alan parselizasyonunu doğru yapıp, taktiksel dizilime bağlı kalarak 75'inci dakikaya kadar fazla pozisyon vermeden götürmeyi bildik.
Savunmada özellikle Ozan Kabak ve Çağlar dengeli ve pozisyonlara bağlı bir şekilde yerleşim hatası yapmadan sahadaki duruşlarıyla güven verdiler. Okay'ın da savunmanın önünde hem yaptırdığı penaltı, hem de 45'inci dakikada çizgiden çıkardığı topla milli takım kariyerindeki hemen hemen en iyi maçını oynadığını söyleyebiliriz.
Hakan Çalhanoğlu, her zaman saha içinde oyuna kalite katan, akıl katan, rakip yarı alana oyunu taşıdığımızda en etkili hücum silahımız ve oyun güvencemiz. İkinci yarıda Hakan'ın golünden sonra maçı 3-0 yapınca 'Maç bitti' görüntüsüne girdik. Burada Hollanda'nın Klaassen ve Luuk de Jong gibi iki önemli silahının girmesiyle, topu da daha fazla rakibe bırakıp oynama anlayışımızın neticesinde iki gol yedik.
Burak Yılmaz, tartışmasız Milli Takım'ın 'ALFA' oyuncusu. Attığı goller kadar sırtı dönük oyunlarda topu tutup rakip yarı alanda kaldı, kendi yarı sahamıza gelip pas trafiğinin içinde akışı doğru bir şekilde sağladı. Son haftalarda kendi takımı Lille'de sakatlığından dolayı oynamasa bile kalitesini, zekası ve oyun bilgisiyle çok ekonomik olarak kullandı. Attığı frikik golü hem nefisti, hem de sıkıntıya giren A Milli Takım'ı rahatlattı. Her yaşında oyununu geliştiren görüntüsüyle, saha içi ve dışında Milli Takım'ın sosyal birlikteliğini sağlayan özelliğiyle Milli Takım'ın 'ALFA' oyuncusu Burak Yılmaz.