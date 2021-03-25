Türkiye'nin Hollanda galibiyeti sonrası flaş yorum: Tarih böyle yazılır

REHA KAPSAL - CESARET VE MEYDAN OKUMA

Böyle önemli turnuvalarda özellikle favori gösterilen rakiplere karşı alacağınız galibiyet ve puanlar gruptaki sıralamayı direkt etkiler. Hollanda Milli Takımı, Norveç ve bizimle beraber bu gruptan çıkmaya üç aday ülke takımı. Birbirleriyle oynayacakları maçlar, grubun kaderini belirleyecektir.

Hollanda, özellikle Ronald Koeman ayrıldıktan sonra, Frank De Boer'in gelişiyle ciddi manada oyun olarak geriye gitti. Antrenör yeterliliği tartışılan Frank De Boer'in başında olduğu bir Hollanda Milli Takımı ile oynamanın avantajını doğru bir şekilde kullandık. Oyuna ön alanda baskı yapıp, topun kurulumunu özellikle De Ligt ve Blind'e savunma başlangıcında kestik. İstekli oyun anlayışımız Burak'ın golünden sonra da topu rakibe verip sahayı hem enine, hem de boyuna daraltarak kalemize yakın alan parselizasyonunu doğru yapıp, taktiksel dizilime bağlı kalarak 75'inci dakikaya kadar fazla pozisyon vermeden götürmeyi bildik.