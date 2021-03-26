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    • 26.03.2021 10:00
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    Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar'a Ada kancası!

    İngiliz basını, Beşiktaş yönetiminin 3 senelik sözleşme sunacağı Kamerunlu forvete ’ın talip olduğunu yazdı. Kartal, Abou’yu kaçırmak istemiyor. Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. , sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a gelmişti.

    Kartal'ın yıldızına Ada kancası!
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    Beşiktaş'ta başarılı bir performans sergileyen Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.



    WEST HAM UNITED ABOUBAKAR'I GÖZÜNE KESTİRDİ
    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham United, sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'ı gözüne kestirdi.



    David Moyes ve ekibinin, çeşitli mevkilerden 4 oyuncuyu istediğini ve Aboubakar'ın da bu isimler arasında olduğu belirtildi.



        MİLLİ MAÇLAR SONRASI GÖRÜŞÜLECEK
        Beşiktaş yönetimi bir süre önce Kamerunlu forvetin menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" teklifini yapmıştı.


        Yıldız oyuncunun da siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak baktığı bugünlerde Ada'dan gelen bu teklifini Aboubakar'ın kafasını karıştıracağı iddia edildi.

        Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. Vincent Aboubakar, sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a gelmişti.

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