Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar'a Ada kancası!

Beşiktaş'ta başarılı bir performans sergileyen Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.