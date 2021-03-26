Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar'a Ada kancası!

Beşiktaş'ta başarılı bir performans sergileyen Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.
WEST HAM UNITED ABOUBAKAR'I GÖZÜNE KESTİRDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham United, sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'ı gözüne kestirdi.
David Moyes ve ekibinin, çeşitli mevkilerden 4 oyuncuyu istediğini ve Aboubakar'ın da bu isimler arasında olduğu belirtildi.