Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray 31. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Sezon sonunda başkanlık seçiminin de yapılacağı Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz.

(Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı iddiası...)

Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak.

Amaç yine gündem değiştirmek! Yenilir yenilmez Fenerbahçe gündem değiştiriyor. Galatasaray'da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz.

Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 29 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor.

Ben ömrümü ifade özgürlüğü uğrunda harcamış bir insanım. Her Galatasaraylı kendini başkanlıkta düşünür ama ben düşünmezdim. Kendimi Galatasaray başkanlığında buldum. Bundan büyük onur ve şeref olamaz.

Orada yorumcu denen zat hem bu 29 şampiyonluktan söz etti hem de Nihat Özdemir'e 'İnşallah bu haklı itirazı olumlu değerlendirirsiniz' dedi. Sen şimdi hem savcı hem yargıç hem bilirkişi oldun. Üstüne karar verdin hakim oldun.

Ey yorumcu sen kimsin? Senin işin orada soru sormak. Hüküm verip sayın TFF başkanını zor duruma düşürdü ama sayın TFF başkanı o zora düşmeyle öyle bir cümle kurdu ki bizi ürküttü.

Nihat Özdemir, 'Biz konuyu inceliyoruz, sonrasında da Tahkim Kurulu'na vereceğiz.' dedi. Biz irkildik.

Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Sen haklısın, her şey meydanda. Daha önce tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM'de de reddedilmiş.

Daha önce gelmiş ve reddedilmiş bir şey, çok kuvvetli karine ya da umulmayan bir delil olduğunda tekrar yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar.

Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama bir şeyi yanlış yapıyorlar.

Yarın bu gelişir, 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri vardı. Onlar da hak iddia edebilirler.

1-0 yendiğimiz maç, statlarına gittik. TFF, sayın vali, İçişleri Bakanı, savcımız, emniyet herkes var. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor.

Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' sözcüğü vardır: 'Cumhuriyet Savcısı.' O kadar savcı var orada, bu nedir ya?

Diplomatik 'tanıma' sözcüğü, devletlere aittir. Bir deklarasyon yayınladılar. Orada 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Evet, tanımak devlete aittir.

İşte burada Fenerbahçe Cumhuriyeti, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin? Bakın, Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum.

Deklarasyon, o yönetimi bağlar. Bu ne cesaret? Bizim aldığımız eğitim böyle bir reddi gerektiriyor. Fenerbahçe'nin camiasında çok değerli hukukçular, devlet adamları var. Neden itiraz etmedi Beşiktaş?