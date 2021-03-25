Norveç'te Türkiye maçı öncesi Haaland şoku! Yerden yere vurdular: Tam bir fiyasko

Norveç, A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk maçın ardından grupta liderliğe oturdu. Maç sonu Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland için şoke eden ifadeler kullanıldı.
SORLOTH GOLLE BAŞLADI
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, Cebelitarık'a konuk oldu. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Norveç rakibini rahat geçti. Karşılaşmada gol perdesini 43. dakikada Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth açtı. 45. dakikada Kristian Thorstvedt'in golüyle Norveç soyunma odasına 2-0 önde girdi.
RAHAT KAZANDI
Jonas Svensson 57. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Norveç 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, 62. dakikada Jonas Svensson'un yerine oyuna girdi.