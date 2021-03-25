Norveç'te Türkiye maçı öncesi Haaland şoku! Yerden yere vurdular: Tam bir fiyasko





'RUHSUZ VE SOLUK'

Milliyet'te yer alan habere göre, Norveç basını ayrıca Haaland'ın ruh halinin yerinde olmadığını vurgulayarak, "Sanki arkadaşlarının yanında değil gibi ruhsuz ve soluk bir görüntü içindeydi. Bu hayal kırıklığından çok çabuk kurtulması gerekiyor ve bunu yapabilecek kalitede" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE MAÇINDA PATLAMA YAPABİLİR'

Dagbladet'te yer alan Haaland haberinin detayında Türkiye maçının önemine vurgu yapıldı ve genç golcünün bu maçta patlama yapabileceği ifade edildi. Haberde "Cumartesi günü Türkiye maçı bambaşka olacak. Haaland'ın Cebelitarık maçının unutup bu maçta patlama yapması çok muhtemel" ifadeleri kullanıldı.