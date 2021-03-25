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    • 25.03.2021 11:59
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    Norveç'te Türkiye maçı öncesi Haaland şoku! Yerden yere vurdular: Tam bir fiyasko

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Millilerin yer aldığı G Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı. Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve 'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Norveç'te Türkiye maçı öncesi büyük şok yaşadı. Maç sonu yıldız forvet için kullanılan ifadeler geceye damga vurdu.

    Norveç'te Türkiye maçı öncesi Haaland şoku!

    Norveç, A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk maçın ardından grupta liderliğe oturdu. Maç sonu Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland için şoke eden ifadeler kullanıldı.


    SORLOTH GOLLE BAŞLADI
    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, Cebelitarık'a konuk oldu. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Norveç rakibini rahat geçti. Karşılaşmada gol perdesini 43. dakikada Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth açtı. 45. dakikada Kristian Thorstvedt'in golüyle Norveç soyunma odasına 2-0 önde girdi.



    RAHAT KAZANDI
    Jonas Svensson 57. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Norveç 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, 62. dakikada Jonas Svensson'un yerine oyuna girdi.



        ODEGAARD SAKATLANDI
        Norveç'te maça ilk 11 başlayan Martin Odegaard ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci yarıya devam edemedi. 22 yaşındaki futbolcu yerini Patrick Berg'e bıraktı. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.



        HAALAND'A ŞOK SÖZLER
        Norveç'in Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ülkenin en saygın gazetelerinden Dagbladet, Erling Haaland için 'Fiyasko' başlığını attı. Haberde oyuncunun Cebelitarık karşısında vasatı aşamadığı kaydedildi.



        TAM BİR FİYASKO
        Haberin detayında ise Erling Haaland için "Bu maçı tekrar izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın oldukça vasat bir performans sergilediğini görürsünüz. Gerçekten tam bir fiyaskoydu." ifadeleri yer aldı.



            'MAÇTA ZOR GÖRÜNDÜ'
            Türkiye maçı öncesi Norveç futbol otoritelerinin hedefi haline gelen dünyaca ünlü golcü için şu ifadeler yer aldı; "Maçta zar zor göründü. Bu onun en iyi oyunlarından biri değildi belki ama çok şaşırtıcı bir şekilde maçta hiç görünmedi."



            MAÇIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ
            Haberde Marca gazetesinin Haaland için kullandığı "Maçın en büyük sürprizi onun gol atamaması oldu" ifadelerine de yer verilerek oyuncunun dünya çapında hayal kırıklığı yarattığının altı çizildi.



            'RUHSUZ VE SOLUK'
            Milliyet'te yer alan habere göre, Norveç basını ayrıca Haaland'ın ruh halinin yerinde olmadığını vurgulayarak, "Sanki arkadaşlarının yanında değil gibi ruhsuz ve soluk bir görüntü içindeydi. Bu hayal kırıklığından çok çabuk kurtulması gerekiyor ve bunu yapabilecek kalitede" ifadelerini kullandı.

            'TÜRKİYE MAÇINDA PATLAMA YAPABİLİR'
            Dagbladet'te yer alan Haaland haberinin detayında Türkiye maçının önemine vurgu yapıldı ve genç golcünün bu maçta patlama yapabileceği ifade edildi. Haberde "Cumartesi günü Türkiye maçı bambaşka olacak. Haaland'ın Cebelitarık maçının unutup bu maçta patlama yapması çok muhtemel" ifadeleri kullanıldı.



                BU SEZON COŞTU
                Erling Braut Haaland, Norveç Milli Takmı ile bugüne kadar çıktığı 8 milli maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Dünyaca ünlü golcü bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıkışını sürdürdü. Norveçli yıldız Dortmund formasıyla toplamda 31 maçta 33 gol atıp 7 asist yaptı.



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