2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı konuk etti. Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
BURAK GALİBİYET SONRASI KONUŞTU
Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.
"BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"
Burak'ın açıklamaları şu şekilde:
Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz.