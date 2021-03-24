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    • 24.03.2021 22:54
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    karşısında hat-trick yapan konuştu: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında 'yı 4-2 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini (3) ve kaydetti. Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.

    Bu güzel takıma her şey yakışıyor

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı konuk etti. Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

    BURAK GALİBİYET SONRASI KONUŞTU
    Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.

    "BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"
    Burak'ın açıklamaları şu şekilde:
    Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz.

        Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik.

        Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız.

        Muhabirin, "Hollanda'ya 5 gol atarak 4 gol atan Ronaldo'yu geçtin" sözlerine Burak Yılmaz, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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