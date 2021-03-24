"BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"

Burak'ın açıklamaları şu şekilde:

Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz.