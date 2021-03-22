Fenerbahçe bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi.
Beşiktaş karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Kanarya, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı.
Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.