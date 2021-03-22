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    • 22.03.2021 11:05
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    SON DAKİKA: 'yi yıkan derbi karnesi!

    Son dakika haberi! , Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında Fenerbahçe'nin derbi istatistikleri ortaya çıktı.

    Fenerbahçe'yi yıkan derbi karnesi!

    Fenerbahçe bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi.


    Beşiktaş karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Kanarya, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı.


    Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.


        EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEYDİ
        F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca hop oturup hop kalktı. Ozan'ın ayağından gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan Belözoğlu sevincini çevresi ile paylaştı.



        GUSTAVO: LİG YARIŞI ORTADA
        Sabah'ın haberine göre F.Bahçe kaptanı Luiz Gustavo, yarışta sonuna kadar kalacaklarını söyledi.
        Brezilyalı oyuncu, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" sözleriyle inançlarını gösterdi.

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