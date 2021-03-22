

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEYDİ

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca hop oturup hop kalktı. Ozan'ın ayağından gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan Belözoğlu sevincini çevresi ile paylaştı.





GUSTAVO: LİG YARIŞI ORTADA

Sabah'ın haberine göre F.Bahçe kaptanı Luiz Gustavo, yarışta sonuna kadar kalacaklarını söyledi.

Brezilyalı oyuncu, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" sözleriyle inançlarını gösterdi.