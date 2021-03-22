Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Dolmabahçe’deki müthiş derbide kazanan çıkmadı: ve puanları paylaştı

    'in 31. haftasında  sahasında  ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü 48'de 'dan gelirken, Fenerbahçe 88. dakikada 'ın golüyle beraberliği yakaladı.

    Vidaladı Fener bırakmadı

    Müthiş derbide kazanan yok. Lider Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 15'te Samuel defans arkasına koşu yaptı. Ersin tehlikeyi önledi. 26'da Aboubakar, vuruşunu yaptı ama kaleci Altay kurtardı.

    NAZIM'DAN ÇOK KÖTÜ VURUŞ
    Korner sonrası ceza sahasında topla buluşan Atiba'nın şutunu da Altay kurtardı. 37. dakikada Nazım Sangare müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 48. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu.

    ALTAY YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ
    Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve Siyah- Beyazlılar dev derbide öne geçti: 1-0. 52. dakikada Aboubakar'ın müthiş şutunu Altay aynı güzellikte kurtardı.

        SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
        61'de Aboubakar, Altay'ı geçemedi. 89'da Ozan mükemmel bir gol attı: 1-1. 90+1'de Ozan golü kaçırdı. 90+5'te Aboubakar'ın şutunu Altay kurtardı. Derbi de 1-1 sonuçlandı.

        OZAN TUFAN'DAN MÜTHİŞ BİR FÜZE
        Gecenin kader adamlarından birisi Ozan Tufan oldu. İkinci yarıda oyuna giren yıldız futbolcu 88. dakikada ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza atarak Fenerbahçe'ye 1 puan getirdi.

        DERBİLERDE KAZANMAYI UNUTTU!
        Dün gece Dolmabahçe'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 2020-2021 sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı. Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olup deplasmanda Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, ikinci devre Kadıköy'de Cimbom'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

            SON 5 DAKİKADA GERİLİM FİLMİ!
            Vodafone Park'taki dev derbinin özellikle son bölümü adeta nefesleri kesti. Ozan Tufan'ın mükemmel golüyle maça dengenin gelmesinin ardından sahada inanılmaz anlar yaşandı. Fenerbahçe iki kez Ozan Tufan'la galibiyet şansını yakalarken, Beşiktaş da Aboubakar'la net bir fırsat kaçındı. Maç bir Kartal'a, bir Kanarya'ya giderken, 90 dakikanın bitiminde kazanan çıkmadı.

            İNANCIMIZI KAYBETMEDİK
            Fenerbahçeli Gustavo, Beşiktaş maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Kaliteli bir takıma sahibizi ve inancımızı kaybetmedik" dedi.

            SERDAR AZİZ SAKATLANDI
            Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz derbinin 59. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Tisserand oyuna dahil oldu... Serdar Aziz'in durumu bugün netleşecek.

                13'TE 4 İSABET!
                Fenerbahçe Beşiktaş karşısında maç boyunca 13 şut denedi. Sarı-Lacivertliler'in 13 şutundan 4'ü kaleyi buldu. Bunlardan biri golle sonuçlandı.

                YİNE YOKLARI OYNADI: SAMATTA'NIN İFLASI
                Hemen herkes Mame Thiam'ın ilk 11'de oynamasını beklerken Erol Bulut'un ilk 11'de şans verdiği Tanzanyalı santrfor Samatta yine beklentilerren çok uzak bir performans ortaya koydu.

                KALEYE ŞUTU YOK
                Oyundan alındığı 58. dakikaya kadar 24 kez topla buluşan Samatta, kaleye hiç şut çekemedi ve 17 pasla derbiyi tamamladı. Sanal alemde Fenerli taraftarlar hem Samatta'ya hem de tercihi nedeniyle Erol Bulut'a tepki vardı. Samatta için "Sahada gören oldu mu", "Samatta yine bize kötü şaka yaptı", "Bulut ondan daha ne bekliyor" gibi yorumlar yapıldı.

                    İRFAN CAN HALA HAZIR DEĞİL
                    Dün Fenerbahçe'de ilk kez 11'de şans bulan İrfan Can Kahveci'nin uzun süren sakatlığının ardından henüz hazır olmadığı görüldü. Milli futbolcu orta sahada Gustavo ile birlikte oynadı ve oyunda kaldığı sürece vasatı aşamadı.

                    SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDEYİZ
                    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi sonrasında, "Özellikle ikinci yarıda maçı kazanacak fırsatları yakaladık ama 3 puanı almayı başaramadık" dedi. Bulut, şampiyonluk için ise, "Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Umudumuzu kaybetmedik" diye konuştu.

                    WELİNTON: 1 PUAN KAZANDIK
                    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, "Son dakikalarda yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Ama şampiyonluk yarışı için 1 puan kazandık diyebilirim" dedi.
                        Haberler Spor Dolmabahçe’deki müthiş derbide kazanan çıkmadı: Beşiktaş ve Fenerbahçe puanları paylaştı