Müthiş derbide kazanan yok. Lider Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 15'te Samuel defans arkasına koşu yaptı. Ersin tehlikeyi önledi. 26'da Aboubakar, vuruşunu yaptı ama kaleci Altay kurtardı.
NAZIM'DAN ÇOK KÖTÜ VURUŞ
Korner sonrası ceza sahasında topla buluşan Atiba'nın şutunu da Altay kurtardı. 37. dakikada Nazım Sangare müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 48. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu.
ALTAY YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ
Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve Siyah- Beyazlılar dev derbide öne geçti: 1-0. 52. dakikada Aboubakar'ın müthiş şutunu Altay aynı güzellikte kurtardı.