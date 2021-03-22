KALEYE ŞUTU YOK

Oyundan alındığı 58. dakikaya kadar 24 kez topla buluşan Samatta, kaleye hiç şut çekemedi ve 17 pasla derbiyi tamamladı. Sanal alemde Fenerli taraftarlar hem Samatta'ya hem de tercihi nedeniyle Erol Bulut'a tepki vardı. Samatta için "Sahada gören oldu mu", "Samatta yine bize kötü şaka yaptı", "Bulut ondan daha ne bekliyor" gibi yorumlar yapıldı.