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    • Spor
    • 22.03.2021 Gazete
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    'nin kalecisi , isinde duvar ördü: 6 net kurtarışa imza attı

    kalecisi , isinde kalesinde devleşti... Fenerbahçe adına öne çıkan isimlerinden Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını sırtladı. 22 yaşındaki eldiven kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçını oynadı. Milli kaleci ’ta 6 net kurtarışa imza attı.

    Örümcek adam

    Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde kalesinde devleşti... Fenerbahçe adına öne çıkan isimlerinden Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını sırtladı. 22 yaşındaki eldiven Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı. Milli kaleci Vodafone Park'ta 6 net kurtarışa imza attı.

    VOLKAN DEMİREL ONU TESELLİ ETTİ


    Maçtan sonra soyunma odasında Fenerbahçeli futbolcular milli kaleciyi tebrik etti. Yıldız kaleci Beşiktaş derbisi sona erdikten sonra ise gözyaşlarına hakim olamadı. Onu saha içinde ilk teselli eden isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.

        KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK


        Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları da maç biter bitmez Altay Bayındır için övgü dolu mesajlar attı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan genç kaleci ise, "Duygusal anlamda biraz yoğun oldu, bu da dışa vurdu. Biz Fenerbahçe'yiz. Kaybetmeye, beraberliğe tahammülümüz yok. Her maçı kazanmalıyız" dedi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde duvar ördü: 6 net kurtarışa imza attı