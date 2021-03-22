Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde kalesinde devleşti... Fenerbahçe adına öne çıkan isimlerinden Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını sırtladı. 22 yaşındaki eldiven Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı. Milli kaleci Vodafone Park'ta 6 net kurtarışa imza attı.
VOLKAN DEMİREL ONU TESELLİ ETTİ
Maçtan sonra soyunma odasında Fenerbahçeli futbolcular milli kaleciyi tebrik etti. Yıldız kaleci Beşiktaş derbisi sona erdikten sonra ise gözyaşlarına hakim olamadı. Onu saha içinde ilk teselli eden isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.