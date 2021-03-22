

Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları da maç biter bitmez Altay Bayındır için övgü dolu mesajlar attı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan genç kaleci ise, "Duygusal anlamda biraz yoğun oldu, bu da dışa vurdu. Biz Fenerbahçe'yiz. Kaybetmeye, beraberliğe tahammülümüz yok. Her maçı kazanmalıyız" dedi.