Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, derbi sonrası hakemi hedef aldı. Yalçın, hakem yönetimi ile ilgili şunları kaydetti: Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Maçlarımıza ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur"
OYUNU KOPARABİLİRDİK
Yalçın ayrıca şunları şöyledi: Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Fenerbahçe kalecisi de kurtarışlarıyla bunu engelledi."
SKOR İYİ DE DEĞİL KÖTÜ DE
"Bizim için skor iyi de değil kötü de. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor."