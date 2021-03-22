Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, derbi sonrası hakemi hedef aldı. Yalçın, hakem yönetimi ile ilgili şunları kaydetti: Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Maçlarımıza ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur"