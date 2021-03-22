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    • Spor
    • 22.03.2021 Gazete
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    derbinin hakemine yüklendi: Halil Umut 'i istemiyoruz

    'ın teknik patronu , derbi sonrası hakemi hedef aldı. Yalçın, hakem yönetimi ile ilgili şunları kaydetti: Hakem Halil Umut rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Maçlarımıza ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur”

    Halil Umut Meler'i istemiyoruz

    Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, derbi sonrası hakemi hedef aldı. Yalçın, hakem yönetimi ile ilgili şunları kaydetti: Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Maçlarımıza ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur"

    OYUNU KOPARABİLİRDİK
    Yalçın ayrıca şunları şöyledi: Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Fenerbahçe kalecisi de kurtarışlarıyla bunu engelledi."

    SKOR İYİ DE DEĞİL KÖTÜ DE
    "Bizim için skor iyi de değil kötü de. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor."

        İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
        Beşiktaş         ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta hakem Halil Umut Meler'in bazı kararları tartışmaya sebep oldu. Fenerbahçe, Aboubakar-Serdar Aziz ve Ghezzal ile Caner arasındaki mücadelelerde sarı kart bekledi. Beşiktaş cephesi ise Ghezzal ile Gustavo arasındaki mücadelede sarı kart istedi. Meler ise bu 3 pozisyonda kartına başvurmadı.
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        Haberler Spor Sergen Yalçın derbinin hakemine yüklendi: Halil Umut Meler'i istemiyoruz