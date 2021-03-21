20 puanlık hata! Bireysel hata ve kırmızı kartların bedeli Galatasaray'a çok ağır oldu

TT Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da büyük üzüntü var. Marcao, Luyindama ve Yedlin'in büşük bireysel hataları sonrasında altın değerinde üç puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar bu sezon birçok kez aynı tabloyu yaşadı.
ETEBO ATILINCA MAÇI KAYBETTİ
Cimbom 4. haftada Kasımpaşa'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de Alanyaspor'a boyun eğdi.
KONYA'DA SAVUNMA FACİASI!
Konya'da Donk ve Luyindama'nın hatalarıyla 4 gol birden yiyen G.Saray, Beşiktaş deplasmanında ise Diagne'nin kırmızı kartı sonra dağıldı ve ezeli rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.
LİNNES RAKİBE İKRAM YAPTI
A.Gücü maçında Marcao'nun hatası ve Mohamed'in kırmızısı, Sivas önünde ise Linnes'in ikramı çok pahalıya patladı. Aslan 7 maçta bireysel hatalar ve kırmızı kartlar yüzünden 20 puan bıraktı.
4. hafta Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0 Kaleci Fatih önde kaldı. Hatalı bir gol yedi.
5. hafta Galatasaray-Alanyaspor: 1-2 Etebo kırmızı kart gördü.
16. hafta Konyaspor-Galatasaray: 4-3 Donk ve Luyindama zincirleme hatalar yaptı. Luyindama 1 de penaltıya sebep oldu.
19. hafta Beşiktaş-Galatasaray: 2-0 Diagne kırmızı kart gördü. Luyindama iki golde de büyük hata yaptı.
28. hafta Ankaragücü-Galatasaray: 2-1 Marcao golde adamı kaçırdı. Mohamed kırmızı kart gördü.
29. hafta Galatasaray-Sivasspor: 2-2 Linnes ilk golde rakibe asist yaptı.
31. hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4 Luyindama ve Marcao ilk iki golü rakibe ikram etti. Yedlin penaltı yaptı, kırmızı kart gördü.