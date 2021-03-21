20 puanlık hata! Bireysel hata ve kırmızı kartların bedeli Galatasaray'a çok ağır oldu



DUVAR ARTIK DARMADAĞIN

Donk'un sosyal medya paylaşımı sonrası "duvar gibi" den-i len G.Saray savunması son 3 haftada 7 gole engel olamadı.

Sezonun büyük bölümünde ligin en iyisi olan Galatasaray savunması son haftalarda darmadağın oldu. Gösterilen başarılı performans sonrası Donk, Marcao ile ikisini duvar ustası gibi gösteren bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım uzun süre konuşulmuştu. Ancak duvar son 3 haftada yıkıldı.



Galatasaray bu bölümde oynadığı Ankaragücü, Sivasspor ve Rizespor maçlarında tam 7 gole engel olamadı. 26. hafta itibariyle kalesinde sadece 19 gol gören ve maç başına 0.7 ortalama tutturan Cimbom son 4 haftada ortalama 2.3 gole engel olamadı.



HATAY ÖNCESİ BİLMECE

Milli aradan sonra Hatay deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Donk'un partnerinin kim olacağı merak konusu.