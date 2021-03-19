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Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! "Yine yangınlar yine ben..."

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti. Öte yandan nefes kesen mücadele sosyal medyaya da damga vurdu. Rizespor'un maç sonu paylaşımı olay olurken bazı tarafların Podolski'nin çay ambalajını öptüğü görüntüleri ve "Yine yangınlar yine ben" sözlerini paylaşması geceye damgasını vurdu. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyada verilen o tepkiler...

19.03.2021 22:08 - Son Güncelleme: 19.03.2021 22:45
Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! Yine yangınlar yine ben...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.

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Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! Yine yangınlar yine ben...

Galatasaray bu sonucun ardından, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Rizespor ise Bülent Uygun ile çıktığı iki maçta 6 puan toplamış oldu.

Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! Yine yangınlar yine ben...

Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'ın kendi kalesine atmasıyla geldi. Konuk Rizespor ise Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando'nun attığı gollerle ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti.

Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! Yine yangınlar yine ben...

Nefes kesen mücadele sosyal medyaya da damga vurdu. Rizespor'un maç sonu paylaşımı olay olurken bazı tarafların Podolski'nin çay ambalajını öptüğü görüntüleri ve "Yine yangınlar yine ben" sözlerini paylaşması geceye damgasını vurdu.

İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyada verilen o tepkiler...

Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu sosyal medyada capsler patladı! Yine yangınlar yine ben...

Rizespor'dan dikkat çeken paylaşım