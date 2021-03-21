Suudi Arabistan'da Al-Hilal Riyad ile El Kadisiyah karşı karşıya geldiği maçta Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi.

Fransız golcü, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı baygınlık sonrası bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri Gomis'e hemen müdahale ederken, daha sonra ayağa kalkan yıldız futbolcu, oyuna kaldığı yerden devam etti.

GALATASARAY'DA DA BAYILMIŞTI

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, daha önce de maç sırasında birçok kez bayılmıştı. Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçiren Gomis, futbolseverleri korkutmuştu.

İşte o an:

