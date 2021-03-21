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    • 21.03.2021 10:20
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    'ın eski yıldızı korkuttu! Maç esnasında bir anda yere yığıldı

    Bir dönem forması da giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan , Al-Hilal Riyad - El Kadisiyah karşılaşmasında bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi.

    Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis korkuttu

    Suudi Arabistan'da Al-Hilal Riyad ile El Kadisiyah karşı karşıya geldiği maçta baygınlık geçirdi.

    Fransız golcü, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı baygınlık sonrası bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri Gomis'e hemen müdahale ederken, daha sonra ayağa kalkan yıldız futbolcu, oyuna kaldığı yerden devam etti.

    GALATASARAY'DA DA BAYILMIŞTI
    Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, daha önce de maç sırasında birçok kez bayılmıştı. forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçiren Gomis, futbolseverleri korkutmuştu.

    İşte o an:

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    Haberler Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis korkuttu! Maç esnasında bir anda yere yığıldı