Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando kaydederken Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'dan (k.k) geldi.
Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın hakemi Volkan Bayarslan'a ve MHK'ya yönelik eleştirilerde bulundu.
Neredeyse maça 1-0 başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. 45 dakika veya 90 dakikayı analiz ettiğimizde, bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek her şeyle karşı karşıya kaldık. Şoku hemen atlattık, 1-0'ın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık, öne de geçtik. Bize olan bir duran topta Etebo direkt Emre'ye oynasa karşı karşıya kalacaktı.