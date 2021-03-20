Türkiye maçı öncesi Emmanuel Macron'a mesaj! Bizim de gitmemiz adil olur



''GİTMEMİZ ADİL OLUR!''

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Hollanda'nın en etkili isimleri arasında yer alan Depay, Twitter'dan Emmanuel Macron'u etiketleyerek ''Fransa hükümeti lütfen Pazartesi günü Hollanda milli takım kampına katılabilir miyim? Fransa milli takımı maçlar için yurt dışına çıkarken bizim de gitmemiz adil olur!'' sözlerini kullandı. Depay, Hollanda'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılmıştı. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının kadrosuna Galatasaray'dan Ryan Babel'i de davet etmişti.