Türkiye maçı öncesi Emmanuel Macron'a mesaj! Bizim de gitmemiz adil olur

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı çıkmıştı. Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, ortak kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı almışlardı.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler.
Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer almıştı.
Fransa'daki bu karara rağmen Türkiye A Milli Takım'ın aday kadrosuna Fransa'da forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş ve Zeki Çelik davet edilmişti.