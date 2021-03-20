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    • 20.03.2021 13:30
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    • 20.03.2021 13:31
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    Gençlerbirliği - Kasımpaşa canlı anlatım izle

    'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI

    Gençlerbirliği, 'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    İLK 11'LER
    GENÇLERBİRLİĞİ:     Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

    KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

    Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

    Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor

    GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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