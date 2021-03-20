Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin
Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.
Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.