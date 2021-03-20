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    • 20.03.2021 11:06
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    SON DAKİKA: MHK eski başkanı hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, MHK eski başkanlarından ve eski hakemlerden hayatını kaybetti. Bülent Yavuz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bülent Yavuz, 'de 8 sezon boyunca 83 maç yönetti.

    AA
    Spor dünyasının acı kaybı!

    Eski (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem , hayatını kaybetti.


    HAKEM VE SPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    FIFA KOKARTI TAŞIDI VE ULUSLARARASI MAÇLARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
    Uzun yıllar 'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.


    MAÇLAR ÖNCESİNDE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK
    Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.


    BÜLENT YAVUZ KİMDİR?
    Bülent Yavuz, (1950, Siirt - 20 Mart 2021) Eski Türk futbol hakemi ve spor yazarı. Türkiye Süper Lig'inde 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

    T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

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