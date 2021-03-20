

Karşılaşmanın başında Luyindama'nın vahim hatasıyla sarı kırmızılılar geriye düştü. Samudio'nun Muslera gibi bir kaleciyle karşı karşıya kaldığındaki gol vuruşu derslikti. Çok açık söylüyorum; bence, Donk varken Luyindama oynamaz. Top rakipteyken de top Galatasaray'da iken de Donk, Luyindama'dan iyi. Sadece rakip forvetin türüne göre "birebir markaj" verildiğinde Luyindama ilk 11'de tercih edilebilir kanaatindeyim.



Yedlin'in beraberliği getiren golüyle paniğe yol açabilecek kara bulutlar dağılıyor gibi olmuştu. Emre Akbaba'nın skoru 2-1'e getirmesiyse "Beşiktaş - Fenerbahçe maçını" rahat rahat izlettirmeyi müjdeliyor gibiydi fakat sahneye diğer stoper Marcao çıktı. Samudio kadar olmasa da "derslik" bir gol vuruşu yapan Boldrin takımını maçta tutmayı başarmıştı. Büyük hatalara imza atan Luyindama ve Marcao'ya atılan paslar da "sıkıntılı" olduğundan, Saracchi ve Emre'yi de ceza tahtasına yazmak şart.