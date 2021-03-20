Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah kendi kalesine atarken, Karadeniz ekibinin gollerini ise Braian Samudio, Fernando Boldrin, Milan Skoda ve Fernando Andrade kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla ligde 31. haftayı 61 puanla geçerken, Çaykur Rizespor ise puanını 34'e yükseltti.
Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın performansını değerlendiren spor yazarları Fatih Terim'in taktik dizilişte yaptığı hatalara dikkat çekti.
SERKAN KORKMAZ - HEDİYE
Galatasaray'ın ilk 11'ini gördüğümde "sıkıntılı" bulduğum tercihler; Luyindama ve Emre Akbaba idi. Akbaba için, attığı muazzam golü dışarıda tutarak değerlendirdiğimde "iyi oynadı" diyebilmem imkansız. Antrenmanlarda iyi performans sergiliyor olmalı ki haftalardır hayli kötü oynamasına rağmen iki maçtır ilk 11'de yer buluyor.
Karşılaşmanın başında Luyindama'nın vahim hatasıyla sarı kırmızılılar geriye düştü. Samudio'nun Muslera gibi bir kaleciyle karşı karşıya kaldığındaki gol vuruşu derslikti. Çok açık söylüyorum; bence, Donk varken Luyindama oynamaz. Top rakipteyken de top Galatasaray'da iken de Donk, Luyindama'dan iyi. Sadece rakip forvetin türüne göre "birebir markaj" verildiğinde Luyindama ilk 11'de tercih edilebilir kanaatindeyim.
Yedlin'in beraberliği getiren golüyle paniğe yol açabilecek kara bulutlar dağılıyor gibi olmuştu. Emre Akbaba'nın skoru 2-1'e getirmesiyse "Beşiktaş - Fenerbahçe maçını" rahat rahat izlettirmeyi müjdeliyor gibiydi fakat sahneye diğer stoper Marcao çıktı. Samudio kadar olmasa da "derslik" bir gol vuruşu yapan Boldrin takımını maçta tutmayı başarmıştı. Büyük hatalara imza atan Luyindama ve Marcao'ya atılan paslar da "sıkıntılı" olduğundan, Saracchi ve Emre'yi de ceza tahtasına yazmak şart.