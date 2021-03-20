Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik
Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 97 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 488-447 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 129 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi. İşte dev derbiye dair dikkat çeken istatistikler.
20.03.2021 10:01
- Son Güncelleme: 20.03.2021 10:03