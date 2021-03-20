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Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 97 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 488-447 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 129 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi. İşte dev derbiye dair dikkat çeken istatistikler.

20.03.2021 10:01 - Son Güncelleme: 20.03.2021 10:03
Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek! Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.