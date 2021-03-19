Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Nefes kesen karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.
Galatasaray bu sonucun ardından, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Rizespor ise Bülent Uygun ile çıktığı iki maçta 6 puan toplamış oldu.
Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'ın kendi kalesine atmasıyla geldi. Konuk Rizespor ise Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando'nun attığı gollerle ağları havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti.