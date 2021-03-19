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    • 19.03.2021 21:16
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    Rize'den Aslan'a çelme! (Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU / ÖZET)

    'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando kaydederken Galatasaray'ın golleri , Emre Akbaba ve Meriah'dan (k.k) geldi.

    Aslan evinde Rize'ye kaybetti!

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.


    Nefes kesen karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.



    Galatasaray bu sonucun ardından, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Rizespor ise Bülent Uygun ile çıktığı iki maçta 6 puan toplamış oldu.



    Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'ın kendi kalesine atmasıyla geldi. Konuk Rizespor ise Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando'nun attığı gollerle ağları havalandırdı.

    Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti.



        GALATASARAY'DA 3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
        Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı öncesi 3 isim cezalı duruma düştü. Aslan'da sarı kart cezalısı olan Luyindama ve Marcao'nun yanı sıra kırmızı kart gören Yedlin de Hatay'da forma giyemeyecek.



        GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        2. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio, ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.

        14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1

        31. dakikada Galatasaray, skoru 2-1 yaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



            37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

            41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

            Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.



            İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR
            49'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin'in ortasına iyi yükselen Selim'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

            52'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano'nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera'dan seken topa hareketlenen Samudio'nun vuruşunda top Yedlin'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

            54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.



            74'üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli'nin ara pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah'ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3.

            90+3'üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak'a çıkardı. Michelak'ın ise sol çaprazda bulunan Fernando'ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4.

            90+11'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.
                Haberler Spor Rize'den Aslan'a çelme! (Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU / ÖZET)