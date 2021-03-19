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    • 19.03.2021 09:56
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    Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık skandalı

    Avrupa futbolunda ırkçılık bir kez daha hortladı! Glasgow Rangers Teknik Direktörü , takımının 'nde Slavia Prag'a 2-0 yenildiği maçta futbolcusu 'nın, rakip takım oyuncusu tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını açıkladı. İngiliz teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyuncum ırkçı tacize uğradığını söyledi" dedi.

    Avrupa Ligi'nde ırkçılık skandalı!

    'nde dün akşam oynanan Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Slavia Prag'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Glasgow Rangers Teknik Direktörü , oyuncusu 'nın, maç sırasında tartıştığı tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını söyledi.

    GERRARD: ÇOK KIZGINIM
    İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Çok kızgınım, Glen'i tanıyorum ve ona yüzde yüz güveniyorum. Bu duruma Slavia oyuncusu neden oldu. Artık bu konu hakkında bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben ne olursa olsun Glen'in yanındayım. Şu anda futbol hakkında konuşmak istemiyorum bile. UEFA maceramız sona erdi ama umarım bu konu halının altına süpürülmez" dedi.

    Glen Kamara ve Ondrej Kudela, bir pozisyon sonrasında tartışırken, Kudela'nın ağzını kapatarak Kamara'ya bir şeyler söylemesi dikkat çekmişti.

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    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık skandalı