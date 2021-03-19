SON DAKİKA: FIFA'dan tarihi VAR kararı! İsyan bitecek





YAPAY ZEKA ANI YAKALIYOR

Planlanan bu sistemdeki yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam olarak geçişin yapıldığı anı yakalıyor. Milliyet'te yer alan haber göre, böylece VAR, saniyeler içinde ofsayt veya ofsayt değil kararı vererek yardımcı hakemi uyarıyor.





OTOMATİK OLARAK BULUYOR

FIFA'nın uygulamaya sokacağı yapay zeka, gol atılabilecek en uzak vücut bölümünü de otomatik olarak buluyor. Bu çalışmayla tartışmaların son bulması hedefleniyor.