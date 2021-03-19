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    • 19.03.2021 09:46
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    'nin efsanesi Alex yeşil sahalara geri dönüyor

    'nin efsane isimlerinden Brezilyalı , yeşil sahalara dönüş yapıyor. Ülkesinin takımlarından 'nun 20 yaş altı takımını çalıştırması beklenen Alex'le ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin efsanesi Alex yeşil sahalara geri dönüyor
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    Uzun yıllar 'de top koşturan ve sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan , antrenörlük yaşamına ülkesinde başlıyor. Brezilya basınında yer alan e göre tecrübeli isim, ülkenin önde gelen kulüplerinden 'nun 20 yaş altı takımını çalıştıracak.

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    Alex'in, Sao Paulo'daki yardımcılığını ise yakın arkadaşı ve aynı zamanda futsal antrenörü de olan Oliveira'nın üstleneceği bildirildi.

    Alex de Souza, antrenörlük kursuna katılmak için ESPN'deki yorumculuk görevinden ayrılmıştı. Daha önce Cruzeiro ile de görüşen Brezilyalı efsane isim, anlaşma sağlayamamıştı. Sao Paulo, Alex'in antrenörlükte ilk durağı olacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin efsanesi Alex yeşil sahalara geri dönüyor