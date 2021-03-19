Fenerbahçe'nin efsanesi Alex yeşil sahalara geri dönüyor

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Uzun yıllar Fenerbahçe'de top koşturan ve sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Alex de Souza, antrenörlük yaşamına ülkesinde başlıyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli isim, ülkenin önde gelen kulüplerinden Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıracak.

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Alex'in, Sao Paulo'daki yardımcılığını ise yakın arkadaşı ve aynı zamanda futsal antrenörü de olan Oliveira'nın üstleneceği bildirildi.

Alex de Souza, antrenörlük kursuna katılmak için ESPN'deki yorumculuk görevinden ayrılmıştı. Daha önce Cruzeiro ile de görüşen Brezilyalı efsane isim, anlaşma sağlayamamıştı. Sao Paulo, Alex'in antrenörlükte ilk durağı olacak.