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    • 19.03.2021 09:20
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    UEFA Avrupa Ligi'nde nefeslerin tutulduğu an! Yüzüne tekme attı: Kanlar içinde yerde kaldı

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve , çeyrek finale yükseldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan -Slavia Prag maçında kırmızı kartlar havada uçuştu. Ev sahibi ekipten 'nin rakip kaleciye yaptığı faul ise geceye damga vurdu. Roofe'nin kramponu yüzüne gelen Kolar, kanlar içerisinde yerde kalırken son hali de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Avrupa Ligi'nden insanlık dışı faul!

    UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece, son 16 turu rövanş karşılaşmaları oynandı. İskoç temsilcisi Rangers, sahasında konuk ettiği Slavia Prag'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden taraf oldu.



    Bu arada karşılaşmaya damga vuran an 61. dakikada yaşandı...



    KRAMPONLA SERT MÜDAHALE
    Ev sahibi takımın oyuncularından Kemar Roofe, bir pozisyonda ayağını fazla kaldırıp rakip kaleci Ondrej Kolar'ın yüzüne sert bir müdahalede bulundu.



        KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
        Bu faul sonrası kanlar içerisinde yerde kalan Kolar için sağlık ekipleri saha içine koştu.


        Mücadelenin hakemi ise yaptığı insanlık dışı faulün ardından Kemar Roofe'ye kırmızı kart gösterdi. Roofe'nin disiplin kurulu tarafından ağır bir cezayla cezalandırılması bekleniyor.



        Bu arada kaleci Kolar'ın yüzünün son hali de ekranlara böyle yansıdı...
        (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

        İŞTE GECENİN SONUÇLARI
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

        İngiltere temsilcisi Manchester United, 1-1'in rövanşında San Siro Stadı'nda İtalya'nın Milan takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada Paul Pogba'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

        Villarreal, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Ajax, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Young Boys'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

        Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Rangers'ta 61. dakikada Kemar Roofe ve 73. dakikada Leon Balogun kırmızı kart gördü.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

        Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

        Young Boys﻿ (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

        Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

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