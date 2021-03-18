Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe stresli bir ortamda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor deplasmanı öncesi de hemen hemen benzer bir atmosfer söz konusuydu, Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının sonucuna göre Erol Bulut'un geleceği de belli olacak. Son dakika bilgisine göre Low ve Okan Buruk en ciddi adaylar! Bir de sürpriz isim listeye girdi...
FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OPERASONU!
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kaybedilecek bir puanla bile yarışın dışında kalabilir. Sarı lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Camiadan bazı isimlerin Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini sesli bir şekilde dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.
Sarı-lacivertli yönetim için Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, bugüne kadar Emre Belözoğlu'nun desteği sayesinde koltuğunu koruyan Erol Bulut'un bileti kesildi. Yapılan toplantılarda, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı vardı.