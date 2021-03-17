Ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Oyuncularımızı kutluyorum. Bence en büyük takdiri hak ettiler. Hem de fazlasıyla hak ettiler. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Aynı performansı sürdürmelerini bekliyoruz. Rakip Aytemiz Alanyaspor önemli bir takımdı. Geçen maçtaki skoru kendi lehimize çevirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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