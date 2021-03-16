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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    , li 2 yöneticinin ile ilgili iddialarını savcılığa taşıdı

    , F.Bahçe yöneticleri ve ’in operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    TFF'den savcılığa başvuru

    , F.Bahçe yöneticleri ve 'in operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    TFF'nin yayınladığı açıklamada, "TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel gereğince kati kurallardır. Bununla birlikte, TFF, F.Bahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı. ise yaptığı açıklamada TFF'nin başvurusunu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

    F.BAHÇE: TFF GEÇ BİLE KALDI
    Bir açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, TFF'nin başsavcılığa başvurusunu geç kalınmış bir adım olarak değerlendirdi.

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    Haberler Spor TFF, Fenerbahçeli 2 yöneticinin var ile ilgili iddialarını savcılığa taşıdı