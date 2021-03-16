TFF, F.Bahçe yöneticleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'nin yayınladığı açıklamada, "TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır. Bununla birlikte, TFF, F.Bahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ise yaptığı açıklamada TFF'nin başvurusunu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

F.BAHÇE: TFF GEÇ BİLE KALDI

Bir açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, TFF'nin başsavcılığa başvurusunu geç kalınmış bir adım olarak değerlendirdi.