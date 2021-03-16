Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...
Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste kaybettiği puanlar ile şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de oklar Erol Bulut'a çevrildi. Sezon başı ve devre arasında yapılan sansasyonel transferlere rağmen bir türlü istenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de oynanan oyun nedeniyle Erol Bulut eleştirilirken, genç teknik adamın futbolcularla arasının da iyi olmadığı ortaya çıktı.
Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin ve teknik kadrodaki Volkan Demirel, bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.
OYUNCULAR İSYANDA!
46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen Fenerbahçeli oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.