Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste kaybettiği puanlar ile şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de oklar Erol Bulut'a çevrildi. Sezon başı ve devre arasında yapılan sansasyonel transferlere rağmen bir türlü istenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de oynanan oyun nedeniyle Erol Bulut eleştirilirken, genç teknik adamın futbolcularla arasının da iyi olmadığı ortaya çıktı.

16.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37
Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Kadıköy'de önceki gün Gençlerbirliği'ne karşı alınan yenilgi Erol Bulut'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, Fenerbahçe'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin ve teknik kadrodaki Volkan Demirel, bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.

Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Bulut ile mesafeli olan futbolcuların büyük çoğunluğu kendi aralarındaki konuşmalarda genç hocayı sevmediklerini dahi dile getirmeye başladı.

Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

OYUNCULAR İSYANDA!
46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen Fenerbahçeli oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.

Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'un kuyusunu mu kazıyor? Şok olay! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Kendisini hazır hisseden birçok futbolcu, neden 11'de şans bulamadığı konusunda teknik heyetten bilgi almak istiyor. Ancak genç hoca, küsme noktasına gelen isimlerle ne takım içinde ne de özel konuşuyor. Onlara kadroya girememesinin sebeplerini açıklamıyor, motive edici sözler de sarf etmiyor.