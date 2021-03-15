



659 GOL KAYDETTİ

33 yaşındaki Messi, 2004'ün sonlarında ilk kez formasını giydiği Barça için 659 gol kaydetti ve tüm zamanların en skorer kulüp oyuncusu konumunda.



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