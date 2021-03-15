Barcelona formasıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, prestijli bir kilometretaşına daha adını yazdırdı.
LaLiga'nın 27. hafta kapanış maçında Huesca'yı konuk eden Katalan kulübünde sahaya ilk 11 çıkan Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.
SON 13 SEZONDA 20 GOL BARAJINA ULAŞAN İLK FUTBOLCU
Camp Nou'daki maçın 13. dakikasında rakip ağları havalandıran Messi, son 13 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.