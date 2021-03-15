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    • 16.03.2021 00:16
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    'da , 'nin rekoruna ortak çıktı: 767 maç, 659 gol

    'nın süperstarı , 'nın 27.haftasında oynanan maçı ile birlikte kulüp tarihine bir kez daha geçti. , bu maçlar birlikte Barcelona formasını 767. kez giydi ve efsanelerden 'nin rekoruna ortak oldu.

    Lionel Messi Xavi'nin rekoruna ortak çıktı

    Barcelona formasıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, prestijli bir kilometretaşına daha adını yazdırdı.



    LaLiga'nın 27. hafta kapanış maçında Huesca'yı konuk eden Katalan kulübünde sahaya ilk 11 çıkan Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.



    SON 13 SEZONDA 20 GOL BARAJINA ULAŞAN İLK FUTBOLCU
    Camp Nou'daki maçın 13. dakikasında rakip ağları havalandıran Messi, son 13 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.



        659 GOL KAYDETTİ
        33 yaşındaki Messi, 2004'ün sonlarında ilk kez formasını giydiği Barça için 659 gol kaydetti ve tüm zamanların en skorer kulüp oyuncusu konumunda.

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        Haberler Spor Barcelona'da Lionel Messi, Xavi'nin rekoruna ortak çıktı: 767 maç, 659 gol