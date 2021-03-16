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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    Fenerbahçe 3 yıldır eriyor hep bir suçlu arıyor: 2 yılda 2 milyar harcadı 50 oyuncu transfer etti

    "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. 'ın 20 yıllık başkanlığına sonverip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce 'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra ve başarısız olduğu için gönderildi.

    Bir tek Ali Koç'un suçu yok!

    Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına sonverip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı.

    Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce Aykut Kocaman'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra Philip Cocu ve Ersun Yanal başarısız olduğu için gönderildi.

    Dünyanın sayılı futbol adamlarından Damien Comolli başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. Büyük umutlarla transfer edilen Slimani ve Ayew de başarısız oldukları gerekçesiyle gönderildi.

        Slimani sonrasında performansıyla Avrupa'da ses getirdi. Max Kruse'nin gidişi sonrası yönetim, "Bize yüklü bir tazminat ödeyecek" dedi. Söylenenlerin tersi oldu. Alman futbolcu tazminat davasını kazandı.

        Yeni takımında döktürmeye başladı. Her alınan kötü sonuç sonrası Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve hakemler hedef tahtasına kondu.

        Son olarak ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği maçı sonrası VAR operatörü suçlu bulundu. Kısaca Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek başkan Ali Koç'un suçu yok(!)
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        Haberler Spor Fenerbahçe 3 yıldır eriyor Ali Koç hep bir suçlu arıyor: 2 yılda 2 milyar harcadı 50 oyuncu transfer etti