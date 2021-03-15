Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sezon başından bu yana yapılan maliyeti yüksek transferlere rağmen bir türlü istenen oyunu sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip Gençlerbirliği maçı sonrası yerden yere vurulurken, spor yorumcuları da Fenerbahçe'nin oyununu sert bir dille eleştirdi.

15.03.2021 12:18 - Son Güncelleme: 15.03.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





