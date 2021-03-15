Bugünkü
Takvim

Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sezon başından bu yana yapılan maliyeti yüksek transferlere rağmen bir türlü istenen oyunu sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip Gençlerbirliği maçı sonrası yerden yere vurulurken, spor yorumcuları da Fenerbahçe'nin oyununu sert bir dille eleştirdi.

15.03.2021 12:18 - Son Güncelleme: 15.03.2021 12:18
Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti ve birçok eleştiriye maruz kaldı.

Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

İşte Uluç'un sarı lacivertlileri sert bir dille eleştirdiği o sözleri:

Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'ye çok sert eleştiri: En büyük problem...

Gençlerbirliği'nin attığı golle ilgili: Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı.