Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan şok bir yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışına adeta havlu attı. Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı kritik puan kaybı sonrası taraftarlar başta yönetim olmak üzere, teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara öfke kusarken; usta spor yorumcularından da maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası spor yazarlarının değerlendirmeleri...
EMRE BOL - BİTTİ EROL HOCA
Fenerbahçe kadar dengesiz bir takım görülmemiştir herhalde! Bir maçı diğerine uymuyor. Tam, "İşte takım oturdu" derken bir sonraki maç, "Bu takımdan hiçbir şey olmaz" dedirtiyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kenarda oynatma inadı şampiyonluğa maloldu. Mesut varken onun bu tercihini bir nebze olsun anlayabiliyordum.
Erol Bulut değişiklik yapıyor, takım daha kötü oynamaya, daha çok pozisyon vermeye başlıyor. Kusura bakma Erol hoca Fenerbahçe teknik direktörlüğünün altından kalkamadın. Bütün takımlar üzerine koyarken sen takımı geri götürdün. Seni severim bilirsin ama Fenerbahçe'yi daha çok severim. Yol yakınken ver istifanı, yoluna bak. Olmayınca olmuyor işte. İnan verdiğin zarar, hakemlerden daha fazla.