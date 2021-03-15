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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan şok bir yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışına adeta havlu attı. Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı kritik puan kaybı sonrası taraftarlar başta yönetim olmak üzere, teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara öfke kusarken; usta spor yorumcularından da maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası spor yazarlarının değerlendirmeleri...

15.03.2021 09:31 - Son Güncelleme: 15.03.2021 09:31
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

EMRE BOL - BİTTİ EROL HOCA
Fenerbahçe kadar dengesiz bir takım görülmemiştir herhalde! Bir maçı diğerine uymuyor. Tam, "İşte takım oturdu" derken bir sonraki maç, "Bu takımdan hiçbir şey olmaz" dedirtiyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kenarda oynatma inadı şampiyonluğa maloldu. Mesut varken onun bu tercihini bir nebze olsun anlayabiliyordum.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

Ama dün akşam yaptığına ne demeli? Bir takım kendi sahasında bu kadar puan kaybederse şampiyon olamaz. Gençlerbirliği maçı itibarıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitmiştir. Kimse bana daha 'şu kadar hafta var' edebiyatı yapmasın. Zaten oynanan oyun da şampiyonluğu hak edecek bir oyun değil!

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

Yapılan onca transfere, harcanan milyonlara rağmen sahaya çıkıp, G.Birliği'ne yenilmek utanç verici bir durum. Bu arada G.Birliği takımını yürekten kutluyorum. Çok sayıda gol pozisyonu buldular ancak değerlendiremediler.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

Erol Bulut değişiklik yapıyor, takım daha kötü oynamaya, daha çok pozisyon vermeye başlıyor. Kusura bakma Erol hoca Fenerbahçe teknik direktörlüğünün altından kalkamadın. Bütün takımlar üzerine koyarken sen takımı geri götürdün. Seni severim bilirsin ama Fenerbahçe'yi daha çok severim. Yol yakınken ver istifanı, yoluna bak. Olmayınca olmuyor işte. İnan verdiğin zarar, hakemlerden daha fazla.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Ali Koç'tan hesap sorarım

Fenerbahçe Yönetimi bir an evvel yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı. Kalitesi düşük oyuncularla yollar ayrılmalı. Haftaya oynanacak derbinin sportif faaliyetten gayrı bir anlamı kalmadı.