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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    Aslan gözünü yeniden ligin zirvesine dikti! Tek yol 9'da 9

    Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından ’u yenen ’da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör ’in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.

    Tek yol 9'da 9

    Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından 'u yenen 'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör 'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.

    EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ
    Tecrübeli hocanın 40. haftadaki isine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.

    ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK
    Cimbom 8 haftalık bölümde , ve gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu.

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    Haberler Spor Aslan gözünü yeniden ligin zirvesine dikti! Tek yol 9'da 9